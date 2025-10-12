女優の雛形あきこ（47）が12日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。夫・天野浩成（47）とのなれそめを明かした。雛形は1998年にCMディレクター山本一磨氏と結婚し、2000年5月に長女を出産。03年に離婚し、13年3月に天野と再婚した。主演を務めたTBSドラマ「愛のうた！」（07年）で共演し、当時は天野のことを「変なやつだなと思ってた」と雛形。親交を深めていくうちに家が近所と判明し、天野からラン