◇SVリーグ男子プレシーズンマッチ大阪ブルテオン3―1ジェイテクトSTINGS愛知（2025年10月12日パナソニックアリーナ）大阪ブルテオンが12日、大阪・パナソニックアリーナでジェイテクトSTINGS愛知とプレシーズンマッチを戦った。大阪Bは昨季レギュラーシーズン1位だったもののチャンピオンシップで敗れて3位に終わった。頂点を極めるためのシーズンになる。試合は大阪Bが25―20、25―27、25ー20、26ー24で勝ったが、元々