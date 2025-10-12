11日に行われた“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』で優勝したお笑いコンビ・ロングコートダディ(堂前透、兎)が12日、東京・赤坂のTBSでインタビューに応じ、優勝後の反響を明かした。ロングコートダディ(堂前透、兎)史上最多エントリー数3449組がエントリーした今年の『キングオブコント』。昨年に引き続き、ファーストステージでトップバッターを務めたロングコートダディが、「モグドン」というネタで1位