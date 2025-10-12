◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）日本ハムが逆転で２連勝を飾り、２年連続のＣＳ最終ステージ進出を決めた。１点を追う８回２死一、二塁にレイエスが右越え２点打を放ち逆転。９回は斎藤友貴哉が締めた。１５日からパ・リーグ覇者のソフトバンクと日本シリーズ出場をかけて、みずほペイペイドームで最終ステージを戦う。殊勲打