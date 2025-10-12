学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。２年ぶりの出場となる中大の藤原正和監督は「出雲を経験しているのは４年生の２名だけですので、フレッシュなチーム。夏は非常に良い練習ができた。明日は楽しんで走りたい」と笑顔で話し、目標は「確実に３位以内。優勝にチャレンジした中での３位以内」と気合を入れた。注目選手に