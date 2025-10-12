◇東京六大学野球秋季リーグ戦第5週第1日1回戦明大6―3法大（2025年10月12日神宮）ドラフト上位候補、明大の毛利海大（4年＝福大大濠）が制球難もあって5回3失点で降板。同点のまま7回、2死三塁から代打今井英寿（同＝松商学園）が右翼席へ決勝の1号2ラン。慶大戦で代打決勝アーチをかけた瀬千皓（同＝天理）とベンチで抱き合って喜んだ。2人は下級生の頃から“漫才コンビ”のように笑いを提供。「瀬が打って、ボクもと