ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂè5½µ¤Î1²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÂç¤ÏË¡Âç¤ò6¡½3¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¡£Î©Âç¤ÏÅìÂç¤Ë17¡½2¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤Ï¼·²ó¤ËÂåÂÇº£°æ¤¬¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Î©Âç¤Ï»³·Á¤Î2ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É20°ÂÂÇ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£