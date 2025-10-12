8²óÆüËÜ¥Ï¥à2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬±¦±Û¤¨¤ËµÕÅ¾¤Î2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä¡á¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê3»î¹çÀ©¡Ë¤Ï12Æü¡¢¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¤ÏDeNA¡¢¥Ñ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¤È¤â¤Ë2Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥»¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÎDeNA¤Ï3°Ìµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹½½°ì²ó¤Ë7¡½6¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥Ñ2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤â3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë5¡½