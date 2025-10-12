◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 5-4 オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)初戦に勝利し、CSファイナルステージ進出へ王手をかけていた日本ハム。第2戦では序盤に2HRを浴びリードを許すも、8回に逆転し、勢いそのままに勝利しました。これで2連勝での福岡行きを決めました。試合が動いたのは2回。先発・北山亘基投手の投じた5球目のストレートをオリックス・杉本裕太郎選手にとらえられ、先制ソロを浴