自民党・今井絵理子参院議員（４２）が１２日、自身のインスタグラムに新規投稿。１０月６日に地元沖縄で開催された伝統行事「糸満大綱引」に参加したことを報告した。今井氏は鮮やかなかりゆしウェアを着て、綱引きにも参加。「五穀豊穣や無病息災への祈りが込められています。南北に分かれて引き合う大綱は、地域の誇り。一本の綱を通して、人々の心が結ばれていきます。人と人とが結び合う姿は、まさに“絆”の象徴。この力