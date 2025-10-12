13歳以上19歳以下の女性を対象としたコンテスト「2026ミス・ティーン・ジャパン」決勝大会が12日、都内で行われ、大阪の中学1年生、池之内琉羽さん（13）が準グランプリに輝いた。大会アンバサダー平祐奈（26）からタスキと目録、花束を受け取った。「今ものすごく身体がびっくりしています」と話すと、「新しいことへの挑戦で立ったステージで、同じ志をもった仲間たちと刺激しあえました」。その後、「グランプリを…。あっ、