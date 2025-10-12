日本代表は12日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)に向け、千葉市内で調整した。冒頭約15分間が報道陣に公開され、帯同メンバー25人全員がウォーミングアップを行った。過去2分11敗と未勝利が続いているブラジルとの一戦。チームは10日のパラグアイ戦(△2-2)に先発した選手たちのリカバリー調整を経て、本格始動した。左足の張りを訴えていたFW前田大然(セルティック)はチームを離脱したが、MF久保建英(ソ