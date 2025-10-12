任期満了に伴う横手市長選挙と仙北市長選挙が告示され、いずれも現職と新人による一騎打ちの選挙戦が始まりました。横手市長選にはご覧の2人が立候補しました。髙橋大候補「今後も皆様方のお力添えの下、やり残した仕事、たくさんございます。獅子奮迅の働きでもって、それを具現化し、より一層横手が発展できるよう尽くしてまいりたいと思っております。」奥山豊和候補「今、横田市を変えなければ、本当に大変なことになり