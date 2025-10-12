SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。先ごろ、同プレミアムライブに関する出演者のトークセッションに続いて、SIAM SHADEメンバーの栄喜のインタビューを公開したが、3本連続インタビューのラストはSOPHIAの松岡充だ。松岡充を発起人として、同じくデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜にプロジェクトへの賛同を働きかけ