参戦チームのなかで唯一ポルシェを駆る注目株 今シーズン、GT300に新たに加わったseven×seven Racingは、リゾートホテル事業を展開する企業が母体のチーム。SUPER GTのほかに、SROジャパンカップ、ポルシェカレラカップジャパンなどにも参戦している。 立ち上げから関わっている藤波清斗は、「新規チームとして、今はチーム力を上げている段階です。1年目で至らないところもありますが、それを言い訳にせず、いつでも100％を