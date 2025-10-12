13日はスポーツの日。学生時代に週一回以上の運動経験がある人の方が体力調査の結果が高い傾向にあることがわかりました。スポーツ庁は、体力や運動習慣などについて6歳から79歳までの全国7万4000人あまりを対象に行った2024年度の体力･運動能力の調査結果をきょう公表しました。比較が可能な最も古いデータの1998年頃と2024年度を比較すると、様々な運動能力の合計を表す「合計点」については、6歳から19歳の青少年では、いずれの