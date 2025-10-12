「日本近代文学館」にひっそりとたたずむ、隠れ家カフェ「日本近代文学館」までは「駒場公園」の正門または東門を利用するのが便利京王井の頭線・駒場東大前駅の西口から徒歩約7分。緑豊かな「駒場公園」の一角にある「日本近代文学館」は、明治以降の文学資料を収集・保存する施設です。その1階のエントランス奥、まるで隠れ家のようにひっそりと構えるのが「BUNDAN COFFEE & BEER」。新しいものに目が向きがちな今だからこそ