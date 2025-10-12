「秋季高校野球大阪大会・決勝、大阪桐蔭９−８近大付」（１２日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大阪桐蔭が１３度目の優勝を果たした。先発の最速１５２キロ右腕・吉岡貫介投手（２年）は５回４安打４失点。四回２死一、二塁で近大付でソフトバンク・小久保監督のおいである成逢内野手（２年）に右中間への２点適時二塁打を浴びるなどして苦戦した。六回１死一塁からは１９２センチ左腕の１年生・川本晴大投手が登板。１点リー