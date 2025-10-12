「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人・阿部監督が勝負手を繰り出した。同点の八回、イニングまたぎとなった大勢が先頭を振り逃げで出塁させると、一塁への牽制が悪送球となって無死二塁。犠打と申告敬遠で１死一、三塁となった場面で、阿部監督は大勢に代えてマルティネスを投入。負けはもちろん、引き分けすら許されない状況での守護神投入にスタンドは騒然とした空気