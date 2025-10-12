¹ñÆ»11¹æ±è¤¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦ÂçÀî¥ª¥¢¥·¥¹¡Ê¤µ¤Ì¤­»ÔÄÅÅÄÄ®Äá±©¡Ë¤Ë12Æü¡¢Ã¸¿åµû¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤Ç¤­¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¡ªµû¤Ã¤Á¡×¤Î¥³ー¥Êー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¹â¾¾ºù°æ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬¸©Æâ¤ÎÀî¤ä¤¿¤áÃÓ¤ÇºÎ½¸¤·¤¿Ã¸¿åµû¤ä¥¨¥Ó¤Ê¤É¡¢Ìó20¼ïÎà¤ò´Ñ»¡¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ À¸¤­Êª¤´¤È¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖµûÎò½ñ¡×¤È¶¦¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ð¥é¥¿¥Ê¥´¡£Å·Á³¤Î¤â¤Î¤Ï¹áÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï£µ¤Ä¤Î¤¿¤áÃÓ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤