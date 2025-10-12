物価高などの影響で生活が苦しい家庭を支援しようと静岡県内のライオンズクラブが集めた食品が、12日、フードバンクに贈られました。この取り組みは物価高などの影響で生活が厳しい家庭を支援しようと、県内のライオンズクラブが行っているもので、毎年この時期に、各会員の家庭から支援品を集め「フードバンクふじのくに」に寄贈しています。12日は県内3か所で贈呈式が行われ、このうち静岡市内の会場では、関係者な