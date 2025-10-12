作家、エッセイストの岸田奈美さん（34）と夫で副住職の稲田瑞規さん（33）が12日放送、テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい」（日曜午後0時55分）に出演。交際に至ったきっかけを明かした。稲田さんが京都から上京し、200人が共同生活を送るソーシャルアパートメントで1人暮らしを始めた時期に「私の家でみんなで集まってご飯食べてたんですよ」と自宅マンションで、稲田さんを含め友人らと食事をしたことを岸田さんは明かした。