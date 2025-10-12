立憲民主党の野田代表は12日、臨時国会での首相指名選挙での連携を目指し、14日にも日本維新の会、国民民主党と党首会談を行いたい考えを明らかにした。野田氏は横浜市で行った街頭演説で、維新の藤田共同代表、国民の玉木代表に党首会談を呼びかけることを表明。その後の記者団の取材に対し、14日にも党首会談を開催するべく、安住幹事長に両党への呼びかけを行うよう指示したことを明らかにした。野田氏は、「3党の議席を足し算