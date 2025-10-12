¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬12Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤·¤«¤ïÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 J.D.B.A. Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¶èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ë24¥Á¡¼¥à¤È¡¢Ãæ¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ë»²²Ã»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÉô¤Ë32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¸©Æâ¤«¤é¤â2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì