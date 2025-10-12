犬に対しての「いってきます」がNGとされる理由 出かけるとき、愛犬に言葉をかけていますか？それはどんな言葉でしょうか。 いってきます お留守番お願いね お利口さんに待っててね すぐに帰るからね 多くの飼い主が「いってきます」と声をかけているのではないでしょうか。すでに習慣になっている方もいるかもしれません。 飼い主にとっては愛犬への配慮や愛情表現のつもりでも、犬にとってはその何気ない「いっ