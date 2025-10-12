¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ê¥¦¥É¡£Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È·èÄêÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëµ©Âå¤Î¥´¡¼¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢1997Ç¯¤È2002Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»ä¤¬»ØÆ³