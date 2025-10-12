ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突する。試合を生配信する「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１４」は密着ドキュメンタリーの先行映像をＹｏｕＴｕｂｅで公開。動画内で両選手が思いを語った。天心は元世界王者との決戦へ向けて「強いやつに勝ってのベルトが一番、価値あるじゃないですか。ただ単に