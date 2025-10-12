牡牛座・女性の運勢 豊富な人との出会いと、やや懐かしい関係の復活が続く時期。一時は「ちょっと距離感を見直すべきかな」と思ったような相手とも再び話す機会があるのでは。が、自分自身の心境の変化もあり、いい意味で以前とは違った印象を持ちそうです。社会面のモチベーションも高いため、本来はもっといろいろ行動を起こしたいようですが、そちらはまだ今後不透明な部分が多いので、あくまでマイペースで進める