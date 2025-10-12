獅子座・女性の運勢 家族関係、自分の日常の習慣や心身の健康にかかわること。そんな自分自身の“土台”部分にいっそう意識が向く流れです。本来、獅子座は新しいことへの関心が高く、周囲からの刺激も受けやすい状況にいます。が、いざ何か始めたくてもうまく行動につなげるのは難しく、次第に「いま自分が向き合うべきはこっちではないようだ」と気づくのかな。特に「今後憂いのないよう、本当にきちんとしておきたい」と思うテ