乙女座・女性の運勢 パートナーや親友など、自分の大事な相手と再び向き合う機会がありそうなとき。少し前にも、やや似た展開があったかもしれません。その際は「お互いの価値観の差が明確になった」ようですが、改めて話してみると少し感じ方が変わっているでしょう。特に最近、対人関係が活発になり人と話すこと自体が増えているのなら、乙女座自身も人のいろいろな状況に対し積極的に受け入れる気持ちがより増して