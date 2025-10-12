天秤座・女性の運勢 本来、自分主導でいろいろ考え、行動を起こしたい時期。が、いざやろうとするとやる気が実際の行動につながりにくく、ややモヤモヤしがちかも。意欲は買いですが、そう先を急がなくてもいいのではないでしょうか。同時にいまは社会面が一気に活性化し、天秤座の活躍どころが増えてきます。内容的にはやや懐かしい展開も多いので、最初は違和感を覚えるかもですが、いざ取り組むと「まだまだやり残していたこと