魚座・女性の運勢 積極的に自分自身の深い部分を見直し、過去の問題や不安感、傷と向き合い癒すための行動がとれるパワフルな時期が来ています。いっけんそれはしんどいものの、いまの魚座は「自分にもっとも必要なのはそれだ」と気づき、正面から向き合う勇気が持てているよう。今週はこの見直しのきっかけとなった大事な人との対話が再び起こりやすいときですが、ぜひもう一度話してみてください。きっとそれぞれがいろいろ考え