スーパーフォーミュラを運営する日本レースプロモーション（ＪＲＰ）の上野禎久社長は１２日、富士スピードウェイで開催予定だったスーパーフォーミュラ第１０戦の決勝レースを中止すると発表した。１４時から濃霧が立ち込め１０分ごとにアナウンスをして回復を待ったが、１５時３５分に中止の決定に至った。上野社長は「濃霧により視界不良が見込めない状況の中でレースの安全性が保てない理由で中止になりました」と説明した