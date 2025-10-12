◆第７８回秋季全道高校野球大会▽１回戦北海３―２札幌大谷（１２日・プレド）２年ぶりの春夏秋道大会（夏は南北海道大会）完全制覇を目指す北海が、札幌大谷に３―２で勝利。一時同点に追いつかれたが、７回に３番・小野寺泰星右翼手（１年）の適時打で勝ち越し、道内公式戦の連勝を１７に伸ばした。南北海道大会４強メンバーが多く残る札幌大谷との優勝候補対決。相手の最速１４５キロ右腕・磯貝栄心（２年）から１回に