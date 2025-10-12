◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜）巨人のライデル・マルティネス投手が５―５の８回１死一、三塁から救援登板。大ピンチを無失点で切り抜けて火消しに成功した。負ければ終戦となる第１ステージ第２戦。あとがない状況で、今季セーブ王に輝いた守護神が大勢の後を受けてマウンドに向かった。まず迎えたのは４番・筒香。いきなり３ボールとなった