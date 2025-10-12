◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜）巨人の大勢投手が、イニング途中からマウンドへ上がり、回をまたいで１回１５球、無安打無失点だった。５―５の７回。５番手・中川が先頭・石上を空振り三振。８番・林には粘られながら２０球目で四球を与えた。ここで阿部監督がマウンドへ。大勢に交代を決断した。１死一塁から代打・松尾を迎えた。ここで松