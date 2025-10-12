元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が12日、テレビ東京系「胸熱カムバック！浦島バイトちゃん」に出演。23年ぶりにマクドナルドでアルバイトを行った。宇賀は高校生になって初めてしたアルバイトがマクドナルドだったという。東京都練馬区出身の宇賀は石神井公園店でバイトをしていたという。宇賀はポテトの計量やバーガー作り、接客も行った。休憩時間に入り、宇賀は実際にアルバイトをしている店員とともに休憩を