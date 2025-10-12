＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位で出た勝みなみが7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。トータル24アンダーで世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と並び、勝負の行方はプレーオフに突入した。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？2日目に日米ベスト「61」をマークし