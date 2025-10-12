¼¯»ùÅç¸©¡¦´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ¤Ç¤­¤ç¤¦12Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÏÂæÉ÷°ì²á¤Ç¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤è¤¯À²¤ì¡¢µ¤²¹¤¬³ÆÃÏ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï´ÎÉÕÄ®¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç34ÅÙ¡¢¼¯²°»Ô¤Ç33.5ÅÙ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤¢¤ï¤»¤Æ8ÃÏÅÀ¤Ç10·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦