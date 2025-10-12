学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。前回６位で、１５年ぶりの優勝を狙う早大の花田勝彦監督は「非常に調子が良い。力を発揮すれば優勝争いに絡める」と言葉に力を込めた。今回、７月の日本選手権５０００メートルで学生トップの１０位に入った鈴木琉胤（るい、１年）を３区、同３０００メートル障害で３位入賞を果たした