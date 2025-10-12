ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï10·î12Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï¡¢¥êー¥°Àï2Ï¢ÇÔ¤Ç9·î23Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇòÀÐ¾°µ×´ÆÆÄ¤Î¥Ûー¥à½é¾¡Íø¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥êー¥°Àï31»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ34¡Ê9¾¡7Ê¬¤±15ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢16°Ì¡ÊÁ´20¥Áー¥à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢10·î18Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇFCÎ°µå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£