¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µð¿Í¤¬8²ó¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢8²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀªÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç1ÎÝ¤Ø¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°­Á÷µå¤È¤Ê¤ê2ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£·¬¸¶Áª¼ê¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¤¯