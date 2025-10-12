大学３大駅伝の開幕戦となる出雲駅伝（１３日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前＝全６区間４５・１キロ）の前日会見が行われた。出席した青学大・原晋監督（５８）は、今回の駅伝の作戦名を「ばけばけ大作戦」と発表。「６区間の黒田を除いて全て初めて。どう“ばける”か分からない。力は十分にありますけども、未知の世界へのチャレンジ、新生青山学院のチャレンジの場でもあろうかと思う。学生三大駅伝優勝に向けて、３冠に