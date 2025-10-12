¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´À°¤¹¤ëÄ¹Í§¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤é¡áÀéÍÕ»ÔÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê14Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÂçÉôÊ¬¤òÈó¸ø³«¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡ËÆîÌî¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤é¤¬µå²ó¤·¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÆ±6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÏÄÌ»»2Ê¬¤±11ÇÔ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ï