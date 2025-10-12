レスリング女子で五輪２大会連続金メダルを獲得した金城（旧姓・川井）梨紗子（３０）（サントリー）が１２日、静岡県焼津市内で読売新聞などの取材に応じ、現役引退を表明した。結婚と出産を経て、昨年の世界選手権５９キロ級で優勝し、「『ママで世界一』を達成できて、欲しいものがなくなった。レスリング選手として気持ちが満たされた」と笑顔で語った。この日は、同所属の妹・恒村友香子（２８）が出産後の復帰戦として、