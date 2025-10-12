Jリーグは10月12日に、ルヴァンカップ準決勝の第２戦を開催。エディオンピースウイング広島では、サンフレッチェ広島対横浜FCが行なわれた。第１戦は広島が２−０で勝利。アドバンテージは広島にある。ただ、横浜FCはセレッソ大阪とのプレーオフラウンドで、第１戦は１−４で敗れるも、第２戦は４−０で完勝し、トータルスコア５−４の大逆転で勝ち上がってきた実績がある。ファイナル進出をかけた一戦で、開始早々に広島に