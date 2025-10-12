後藤真希が自身のInstagramにて、TBS系『お笑いの日2025』での衣装ショットを公開した。 写真：後藤真希が公開した、ビジュ良すぎ！なオフショルロングワンピ姿 ■ゴマキの可憐さと妖艶さをもちあわせた、純白ワンピ姿に歓喜の声続々 後藤真希は、『お笑いの日2025』内のお笑い芸人とアーティストがコラボし、競い合う「キングオブミュージックバトル」にて審査員として出演。 「#お笑いの日 ありがとうございまし