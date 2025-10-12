「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」は12日、インド・ブバネーシュワルで女子団体の準々決勝が行われる。日本は北朝鮮と対戦する。前回大会に続く2連覇を狙う日本女子。過去に苦しめられてきた難敵との大一番を迎える。 ■連覇を懸けた戦いに挑む 日本はカザフスタンで行われた前回大会で、早田ひな（日本生命）が負傷によりベンチに回る中、張本美和（木下グループ）がエースに抜擢された。決勝の