»³¸ý»ÔÆÁÃÏ¤Î¡Ö¥â¥¯¥º¥¬¥Ëµù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä½ê¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤Ï»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëº´ÇÈÀî¤Çµù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¯¥Ï¥µ¥ß¤ËÌÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£10·î5Æü¤«¤é¡Ö¥â¥¯¥º¥¬¥Ëµù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä½ê¡áÆîÂçÌç¤Ç¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯10·î¾å½Ü¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤¬µù¤ÎºÇÀ¹´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æµù¶È¸¢¤ò¤â¤Ä4¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤¬³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤òÆîÂçÌç¤Ë½Ð²Ù¤·