「MEET THE MASTER BUILDERS」に登場したHISASHI GLAYのギタリストHISASHIが12日、10月11日から13日にかけて原宿・表参道エリアで開催されたイベント『FENDER EXPERIENCE 2025』。このイベントの企画の一つである「MEET THE MASTER BUILDERS」に登壇し、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、アンディ・ヒックスと共に、自身の理想とするカスタムギターの公開オーダーを行った。【写真】GLAY・HISASHIが